Crystal Palace'ın Tottenham karşısında bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ilginç bir gerekçeyle iptal edildi.
Premier Lig'de oynanan karşılaşmada Crystal Palace, Ismaïla Sarr ile ağları havalandırdı. Ancak golün ardından VAR devreye girdi ve pozisyon detaylı şekilde incelendi.
Yapılan inceleme sonrası Sarr'ın pozisyon sırasında burnunun ofsayt çizgisinin önünde olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Golün iptal edilme gerekçesi kısa sürede futbolseverlerin gündemine oturdu. Birçok kullanıcı kararın milimetrik olduğunu savunurken, bazı taraftarlar ise VAR uygulamasını eleştirdi.
Son Dakika › Spor › Burnu ofsaytta olduğu için golü iptal edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?