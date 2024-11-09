Bursa, Avrupa Kupası'na Kötü Başladı

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya ekibi Concervas Orbe Zendal BM Porrino'ya 34-26 mağlup oldu.
Üçevler Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını İspanya temsilcisi 17-15 önde tamamladı.
İkinci yarıda da iyi oyunu sürdüren Concervas Orbe Zendal BM Porrino, karşılaşmadan 34-26 galip ayrıldı.
Rövanş maçı yine Bursa'da yarın saat 16.00'da oynanacak.
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