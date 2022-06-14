Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kanocuları, Eskişehir'den 4 kupa, 36 madalyayla döndü - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kanocuları, Eskişehir'den 4 kupa, 36 madalyayla döndü

14.06.2022 11:51
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kanocuları, Eskişehir'den 4 kupa, 36 madalyayla döndü

Türkiye Kano Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları, Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Türkiye Kano Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları, Eskişehir'de gerçekleştirildi.10-12 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda sporcularçeşitli kulvarlardakıyasıya mücadele ederlerken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da yarışmalarda yüksek performanslarıyla ve başarılı dereceleriyle göz doldurdu.

Eskişehir SarısungurGöleti'nde organize edilen organizasyonda büyükler, gençler, yıldızlar, minikler ve mini minikler kategorilerinde 23 kulüpten 210 mücadele etti. Büyük heyecanın yaşandığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 9 altın, 15 gümüş, 12 bronz olmak üzere 36 madalya kazandılar. Yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü takım halinde de 4 kupa elde etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları'nda Türkiye şampiyonu olurken, aynı kategoride üçüncülük kupasını da müzesine götürdü. Minik erkeklerde Türkiye ikincisi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, genç kadınlarda da üçüncülük kupasını kazanarak önemli bir başarı elde etti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kanocuları, Eskişehir'den 4 kupa, 36 madalyayla döndü
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kanocuları, Eskişehir'den 4 kupa, 36 madalyayla döndü
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kanocuları, Eskişehir'den 4 kupa, 36 madalyayla döndü
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kanocuları, Eskişehir'den 4 kupa, 36 madalyayla döndü
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kanocuları, Eskişehir'den 4 kupa, 36 madalyayla döndü

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eskişehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kanocuları, Eskişehir'den 4 kupa, 36 madalyayla döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kanocuları, Eskişehir'den 4 kupa, 36 madalyayla döndü - Son Dakika
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