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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletlerden 'Süper' başarı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletlerden 'Süper' başarı

13.01.2022 12:11
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletlerden 'Süper' başarı

12 Ocak'ta Mersin'de gerçekleştirilen Kulüplerarası Kros Süper Ligi Yarışmaları Eleme Kademesi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, büyük kadınlarda zirveyi kaptırmadı ve adını Süper Lig'e yazdırdı.

12 Ocak'ta Mersin'de gerçekleştirilen Kulüplerarası Kros Süper Ligi Yarışmaları Eleme Kademesi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, büyük kadınlarda zirveyi kaptırmadı ve adını Süper Lig'e yazdırdı. 6 kilometrelik parkurda düzenlenen büyük kadınlar yarışlarında Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletler başarılı sonuçlara imza attı. 8 takımdan 45 sporcunun yer aldığı büyük kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Büşra Nur Koku 22.46'lık derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken, Sümeyye Erol 23.21'lik derecesiyle üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Gamze Bulut Duvar'ın dördüncü sırada yer aldığı yarışlar sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü de toplam 30 puana ulaştı ve takım halinde birincilik kürsüsüne çıkarak Kros Süper Ligi'ne yükseldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Kros Süper Ligi'nde 25-26 Ocak tarihlerinde Malatya'da düzenlenecek 1. Ayak, ardından 2 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek 2. Ayak yarışlarında kupa mücadelesi verecek. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletlerden 'Süper' başarı
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletlerden 'Süper' başarı

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Bursa, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletlerden 'Süper' başarı - Son Dakika Spor


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