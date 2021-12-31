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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Nusrat Allahverdi'den Türkiye rekoru - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Nusrat Allahverdi'den Türkiye rekoru

31.12.2021 11:13
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Nusrat Allahverdi'den Türkiye rekoru

Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, katıldıkları organizasyonlarda yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, katıldıkları organizasyonlarda yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyes Başkanı Alinur Aktaş önderliğinde altyapıya verilen önem neticesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bünyesinden yetişen sporcularla şehre başarılar kazandırmayı sürdürürken, hem takım hem ferdi sporlarda elde edilen sonuçlar neticesinde Bursa sporun lideri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu doğrultuda son olarak Gaziantep'te gerçekleştirilen Şehitkamil Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalamada Türkiye rekoru kırarak önemli bir başarıya imza attı. Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 50metre kurbağalama 4. seride yarışan Nusrat Allahverdi, 30.19'luk derecesiyle 14 yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi olurken, Milli Takım katılım barajını da geçti. Böylece Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Nusrat Allahverdi, 2018 yılında 30.33'lük dereceyle Yağız Alp Yekta'nın kırdığı Türkiye rekorunu yenilemiş oldu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Nusrat Allahverdi'den Türkiye rekoru

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Nusrat Allahverdi'den Türkiye rekoru - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Nusrat Allahverdi'den Türkiye rekoru - Son Dakika
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