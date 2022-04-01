Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel'den bir şampiyonluk daha - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel'den bir şampiyonluk daha

01.04.2022 16:07
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel'den bir şampiyonluk daha

TBMM 13-20 Yaş Grubu Satranç Turnuvası 26-27 Mart 2022 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlendi.

TBMM 13-20 Yaş Grubu Satranç Turnuvası 26- 27 Mart 2022 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlendi. 170 sporcunun başvuru yaptığı turnuvada en yüksek ratingli ilk 48 sporcu oynama hakkı elde ederek birincilik için mücadele verirken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Ediz Gürel, şampiyon olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Haftası Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvaları'nın üçüncüsü olan 13-20 yaş grubu yarışmasında 15 ilden sporcular katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü genç yetenekler Ediz Gürel ve Egehan İpek temsil ettiler. Geçtiğimiz günlerde TBMM Satranç Kupası'nda ikinci olarak ses getiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 14 yaşındaki sporcusu Ediz Gürel, bu turnuvada da 5,5 puanla yenilgisiz şampiyon olmayı başardı. Egehan İpek ise 4,5 puan alarak turnuvayı beşinci sırada bitirdi. - BURSA

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Satranç Turnuvası, 27 Mart, TBMM, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel'den bir şampiyonluk daha - Son Dakika


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