Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu

04.07.2022 13:09
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu

Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda geride kalan günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintoncular Emre Lale ve Özge Bayrak Bağcı'nın bronz madalya kazanmasının ardından kulübün Olimipiyat üçüncüsü milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de altın madalya kazandı.

Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda geride kalan günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintoncular Emre Lale ve Özge Bayrak Bağcı'nın bronz madalya kazanmasının ardından kulübün Olimipiyat üçüncüsü milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, ilk turu maç yapmadan geçerken, çeyrek finalde Güney Kıbrıslı Markella Teggeri 22-2 mağlup ederek adını son 4 arasına yazdırdı. Yarıfinalde İtalyan Giada Al Halwaniile karşı karşıya gelen Hatice Kübra İlgün, rakibine 12-3 üstünlük sağlarken altın madalya mücadelesine çıkma hakkını kazandı. Olimpiyat üçüncüsü milli tekvandocu, finalde ise Mısırlı rakibi Ashrakat Darwish'i 28-7 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Böylece Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, organizasyonda 3 madalya kazanmış oldu. Akdeniz Oyunları'nda geride kalan günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintoncular Özge Bayrak Bağcı ve Emre Lale bronz madalya kazanırken, voleybol takımı oyuncuları Gökhan Gökgöz ve Metin Toy ise milli takım ile çeyrek final oynamıştı. - BURSA

YORUMLAR
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Hatice Kübra İlgün şampiyon Hatice Kübra İlgün şampiyon 19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısır'dan Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya... 19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısır'dan Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya...
Kaynak: İHA

Hatice Kübra İlgün, Akdeniz Oyunları, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu - Son Dakika

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