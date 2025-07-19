Bursa'da Dünya Fenerbahçeliler Günü Kutlandı

Bursa'da "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" kutlandı.

Finansçı Fenerbahçeliler Derneğinin bir alışveriş merkezinde organize ettiği kutlamada Fenerium'dan alışveriş yapıldı.

Dernek başkanı Fatih Çığ, organizasyonda yaptığı konuşmada, üyelerinin büyük bölümünün mali müşavir, finans profesyoneli ve bankacı olduğunu belirterek "Amacımız, kulübümüze sürdürülebilir bir mali yapı oluşması için destek vermek, akademik çalışmalar yapmak, üyelerimiz arasında finans ve muhasebe gibi konularda eğitimler düzenlemek ve sosyal faaliyetlerde bulunmak." dedi.

Çığ, "19.07. Dünya Fenerbahçeliler Günü" dolayısıyla ilk sosyal etkinliklerini düzenlediklerini sözlerine ekledi.