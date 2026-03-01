Bursa Derbisinde Eşitlik: 2-2 - Son Dakika
Bursa Derbisinde Eşitlik: 2-2
01.03.2026 17:40
Bursa Yıldırım ve Bursa Nilüfer FK 3. Lig maçında 2-2 berabere kaldı, her iki takım da goller buldu.

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Hakan Aktaş, Burak Celep, Tuğberk Uygun, Furkan Işık

BURSA YILDIRIM: Mercan Babat, Burak Büyükkaya, Nuri Melih Mursal, Ali Mert Işık (Dk. 46 Mustafa Kocabaş), Mehmet Güler (Dk. 46 Hakan Öztürk), Muhammet Talha Çat (Dk. 70 Güneş Güventürk), Oğuz Aksoy, Abdul Kadir Dursun, Erdal Kaya (Dk.78 Berat Badak), Yusuf Akyel, Muhammed Emin Bektaş

BURSA NİLÜFER FK: Taha Ayan, Emir Sezgin, Koray Baykara, Mehmet Çelik, Mustafa Mete Tetik (Dk. 90+4 Enes Çalışkan), Emirhan Türkmen (Dk. 84 Barış Dalkıran), Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Furkan Güneş (Dk. 72 Bilal Güney), Kubilay Köylü, Mehmet Küçükdurmuş, Ali Kerim Yıldız (Dk. 72 İlhan Topatar)

GOLLER: Muhammed Emin Bektaş (Dk. 9, Dk. 57) (Bursa Yıldırım), Mehmet Küçükdurmuş (Dk. 7, Dk. 40) (Bursa Nilüfer FK)

KIRMIZI KART: Muhammed Emin Bektaş (Dk. 90+3) (Bursa Yıldırım)

SARI KARTLAR: Nuri Melih Mursal, Mustafa Kocabaş, Burak Büyükkaya (Bursa Yıldırım), Emir Sezgin, Koray Baykara, Mehmet Küçükdurmuş, Barış Dalkıran (Bursa Nilüfer FK)

3'üncü Lig karşılaşmasında Bursa Yıldırım ile Bursa Nilüfer FK 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: DHA

