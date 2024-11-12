Bursa RowingFest 2023 sona erdi, kurumsal firmalar yarıştı - Son Dakika
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Spor

Bursa RowingFest 2023 sona erdi, kurumsal firmalar yarıştı

Bursa RowingFest 2023 sona erdi, kurumsal firmalar yarıştı

Bursa Kürek Kulübü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Bursa RowingFest 2023, Gemlik'te gerçekleşti. 11 şirketin katıldığı deniz küreği yarışları, eğlenceli etkinliklerle tamamlandı. İlk üçe giren ekipler kupa ve madalya kazandı.

12.11.2024 14:20  Güncelleme: 14:23
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Bursa Kürek Kulübü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürlüğü destekleri ile ortaklaşa düzenlenen Bursa RowingFest tamamlandı. Bu yıl ilki gerçekleşen festivalde kurumsal firmalar birbiriyle ile yarıştı. Festival Gemlik'te gerçekleşti.

Deniz Küreği 4x+ teknesinde, mix kategorisinde (kadın-erkek karışık), 500 metre mesafede yapılan yarışa 11 şirketten, toplamda 17 ekip katılım gösterdi. İlk üçe giren ekiplerin hem kupa hem de bireysel olarak madalya kazandığı bu mücadelede eleme yarışları için 5 start yapıldı ve her eleme yarışında 5 ekip start aldı.

En iyi sonucu alan 10 ekip yarı finale katılmaya hak kazandı. Final etabında ise önce yarı final müsabakası ile final yarışına katılacak ilk 5 ekip belirlendi. Günün son yarışı olan final için de ekipler kupa ve madalya için mücadele etti. Yarış, Türkiye Kürek Federasyonu'nun hakemleri tarafından yönetildi.

Her start öncesinde profesyonel antrenörler eşliğinde ekipler yarış için ısınma gerçekleştirdi.

Etkinlik alanında gün boyunca DJ performansı, sportif etkinlikler, tanıtımlar ve yarışmalar yapıldı. Bursa RowingFest 2024, Bursa'da bir ilki gerçekleştirerek olimpik bir spor olan küreği eğlence ile birleştirerek kurumsal firmaların beğenisini kazandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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