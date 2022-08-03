Bursa spor haberleri: İnegöl Belediyesporlu dağcılar Ağrı zirvesine tırmandı - Son Dakika
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Bursa spor haberleri: İnegöl Belediyesporlu dağcılar Ağrı zirvesine tırmandı

03.08.2022 15:11
Bursa spor haberleri: İnegöl Belediyesporlu dağcılar Ağrı zirvesine tırmandı

Gelen Bursa haberlerine göre İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları, Ağrı Dağı zirve faaliyeti gerçekleştirdi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları, Ağrı Dağı zirve faaliyeti gerçekleştirdi. 5 bin 137 metreye yapılan tırmanış, 3 günde tamamlandı.

İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde başlatılan ve yıl içerisinde alınan dağcılık eğitimlerinin uygulama antrenmanı olan dağ zirve tırmanışlarının en zorlusu, geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, 5 bin 137 metre rakımdaki Ağrı Dağına zorlu bir tırmanış yaptı. Sporcular, zirveye zor şartlar altında ulaştılar.

Yerel arama kurtarmaların irtifa almaları ve bedenlerindeki fizyolojik değişime alışmaları için planlanan faaliyette, 4 İNDAK, 1 İİHH Arama Kurtarma Gönüllüsü ve İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları ilk kez Ağrı Dağı zirvesinde kendi bünyeleri ile savaştılar. 3 günlük dağ tırmanışı ile deneyimlenen dağcılar, sorunsuz tırmanışı tamamlayıp 2 Ağustos 2022 tarihinde İnegöl'e dönerek faaliyeti tamamladılar.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Sorumlusu Diler Yalaza ile Kulüp Dağcılık Mihmandarı ve aynı zamanda 3. Kademe antrenör Bülent Aktaş'ın liderliğinde çıkılan Ağrı zirve faaliyetinde, ilk gün birinci kamp 3 bin 200 rakımda, ikinci gün ikinci kamp olan 4 bin 200 rakımda ve 2. Günün gecesi saat 02.00 de başlayan zirve tırmanışı ile saat 08.30'da 6 sporcuda zirveye ulaşması ile 5 bin 137 metrede Türkiye'nin en yüksek zirvesine İnegöl Belediyespor bayrağı 4. kez zirveye taşınmış oldu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa spor haberleri: İnegöl Belediyesporlu dağcılar Ağrı zirvesine tırmandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa spor haberleri: İnegöl Belediyesporlu dağcılar Ağrı zirvesine tırmandı - Son Dakika
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