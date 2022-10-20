Bursa spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bursa Yıldırımspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Tur müsabakasında Tuzlaspor, konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Kaynak: İHA

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