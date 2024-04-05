Bursaspor, 1461 Trabzon FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 34. haftasında sahasında konuk edeceği 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde sınırlandırılmış alanda pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmalarıyla tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA
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TFF 3.Lig takımlarından Turgutluspor, Eray Gülay ile anlaşma sağlayarak yeni teknik direktörünü belirledi. Gülay, imza töreninde yaptığı konuşmada kulübe destek çağrısında bulunurken, Kulüp Başkanı Gökhan Akın da Gülay'a güveninin tam olduğunu belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Gülnar ilçesinde başlayıp Mezitli ilçesinde sona erdi. İkinci etapta sporcular 154 kilometrelik bir parkuru tamamladı. Organizasyonun pandemi nedeniyle son kez 2019 yılında yapıldığı belirtildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Reeder Samsunspor, sahasında Çağdaş Bodrumspor'a 100-61 yenildi.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen UFC'de rakibini nakavt eden Türk kökenli Avusturya vatandaşı İbrahim Aslan'ı elçilikte kabul etti. Büyükelçi Ceyhun, Aslan'ın başarısını kutlayarak hediyeler taktim etti. Aslan ise Türk bayrağını Las Vegas'ta dalgalandırmaktan duyduğu gururu dile getirdi.
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