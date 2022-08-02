Bursaspor'da Afyon kampı başladı - Son Dakika
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Bursaspor'da Afyon kampı başladı

02.08.2022 22:18
Bursaspor'da Afyon kampı başladı

Bursaspor, 15 Ağustos'a kadar sürecek olan Afyon kampına bu akşam yaptığı antrenmanla startı verdi.

Bursaspor, 15 Ağustos'a kadar sürecek olan Afyon kampına bu akşam yaptığı antrenmanla startı verdi.

Sezon başı hazırlıklarını Afyon'da sürdürecek olan Bursaspor bu akşam saatlerinde ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, farklı istasyonlarda dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı. 28 futbolcunun yer aldığı yeşil-beyazlı takım yarın sabah yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

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Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi Efeler 09 SFK: 2 BLD Kütahyaspor: 1 Efeler 09 SFK: 2 BLD Kütahyaspor: 1
Kaynak: İHA

Bursaspor, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da Afyon kampı başladı - Son Dakika

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