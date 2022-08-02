Bursaspor'da Afyon kampı başladı

Sezon başı hazırlıklarını Afyon'da sürdürecek olan Bursaspor bu akşam saatlerinde ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, farklı istasyonlarda dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı. 28 futbolcunun yer aldığı yeşil-beyazlı takım yarın sabah yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor , 15 Ağustos'a kadar sürecek olan Afyon kampına bu akşam yaptığı antrenmanla startı verdi.

Kaynak: İHA

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