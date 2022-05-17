Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı! - Son Dakika
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Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!

17.05.2022 22:16
Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!

Küme düşen Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in son karşılaşmasında Menemenspor ile karşılaşacak. İki günlük aradan sonra bu maçın hazırlıkları için antrenmana çıkan Bursaspor idmanına sadece 10 futbolcunun gelmesi şaşkınlık yaratırken, yabancı oyuncuların tesislere dahil gelmedikleri, bazı yerli oyuncuların da tesislerde bulunmalarına rağmen çalışmaya katılmadıkları ortaya çıktı.

Spor Toto 1. Lig'deki son maçını cumartesi günü Menemenspor'a karşı oynayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başladı. Yeşil-beyazlı takımın antrenmanında sadece 10 isim yer aldı.

İDMAN SAHASINDA YERLİ OYUNCULAR

Deniz Aydın, Talha Yakın, Berkay Kartal, Eren Tunalı, Vefa Temel, Berat Altındiş, Eren Güler, Uğur Kaan Yıldız, Tuğbey Akgün ve Ramazan Keskin idmanda bulunan isimler olarak göze çarptı.

YABANCILAR KAYIPLARA KARIŞTI

Yabancı oyuncular ise Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne dahi gelmezken, Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin, Mehmet Erdem Uğurlu ve İsmail Yüksek Özlüce'de yer almalarına rağmen çalışmaya katılmadı. Öte yandan Bursaspor'dan konuyla ilgili bir açıklama da yapılmadı.

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Kaynak: İHA

Cumartesi, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı! - Son Dakika


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