Bursaspor 2026-2027 Sezonuna Hazır - Son Dakika
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Bursaspor 2026-2027 Sezonuna Hazır

Bursaspor 2026-2027 Sezonuna Hazır
27.06.2026 20:49
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Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mustafa Er, transferler ve kamp hakkında bilgiler verdi.

BURSASPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı ilk antrenmanla başladı. Yeni transferlerin de yer aldığı idman öncesi konuşan teknik direktör Mustafa Er, transfer titizliğinden kamp planına ve tesis yatırımlarına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Bursaspor, 2026-2027 sezonunun ilk antrenmanını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde sahaya inen yeşil-beyazlı ekipte yeni transferler Juergen Elitim, Toral Bayramov ve Amine Boutrah da ilk idmanda yer aldı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan teknik direktör Mustafa Er, camianın ve taraftarın beklentilerinin farkında olduklarını belirterek, iki aylık arada çok ciddi bir transfer mesaisi harcadıklarını ifade etti. Er, "Mevcut kemik kadromuzu koruyarak gerekli takviyeleri yapıp lige iyi başlamak istiyoruz. Transferlerde hem kaliteli hem de karakterli oyuncular almaya özen gösterdik" dedi.

'EN AZ 4-5 HAZIRLIK MAÇI PLANLIYORUZ'

Takımın kamp ve hazırlık takvimine dair detayları da paylaşan tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarının önemine değinerek, "İlk kamp döneminde iki hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. İkinci kamp döneminde de bir ya da iki hazırlık maçı daha yapacağız. Belki dönüşte Bursa'da da bir müsabaka oynayabiliriz. Lig başlamadan önceki hafta dahil toplamda en az 4 ya da 5 hazırlık maçı oynamayı hedefliyoruz. Yeni yabancı oyuncularımızın Bolu kampında takıma tam anlamıyla adapte olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

ÖZLÜCE'YE 3 YENİ SAHA MÜJDESİ

Tesislerdeki altyapı ve zemin çalışmalarına da değinen Er, kulübün geleceğe yatırım yaptığını vurguladı. İlk bir haftayı Özlüce'de geçireceklerini belirten yeşil-beyazlı teknik adam, "Kamp dönüşünde arka sahaların yetişmesini bekliyoruz. İlerleyen haftalarda burada 3 tane çok iyi antrenman sahamız olacak. Stadımız da şu anda oldukça iyi durumda. Bursaspor, hak ettiği yerlere dönmek için her anlamda gerekeni yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bursaspor 2026-2027 Sezonuna Hazır - Son Dakika

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