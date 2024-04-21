TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. hafta maçında Bursaspor, sahasında Afyonspor'a 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Ömer Şivka, Sabri Üstünel, Kerem Kalkan
Bursaspor: Kerem Matışlı, Eren Tunalı, Yiğit Fidan, Ertuğrul Kurtuluş, Abdullah Tazgel, Enes Çalışkan (Emre Tepegöz dk. 74), Barış Dalkıran (Mehmet Çetin dk. 62), Mustafa Genç, Bilal Güney, Ercüment Sancaklı (Enes Solakoğulları dk. 62), Berat Altındiş (Adem Geldi dk. 88)
Afyonspor: Boran Güngör, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can (Utku Büyükköse dk. 88), Mustafa Erkasap, Gökdeniz Kara (Yunus Emre Mertoğlu dk. 59), Burak Topçu (Emirhan Sefa Öz dk. 78), Kerem Kaya, Samet Semiz, Umut Can Kanber (Doğukan Saral dk. 78), Bedirhan Akbaba (Tanju Çolak dk. 89), İrfan Köse
Goller: Mustafa Erkasap (dk. 1), Burak Topçu (dk. 49), Kerem Kaya (dk. 74) (Afyonspor)
Sarı kartlar: Berat Altındiş, Eren Tunalı, Yiğit Fidan (Bursaspor), Bedirhan Akbaba, Mustafa Emre Can, Gökdeniz Kara (Afyonspor) - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Afyonspor'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
Esenler Belediyesi tarafından 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali düzenlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?