Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlar nedeniyle 4 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika
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Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlar nedeniyle 4 kişiye gözaltı kararı

05.03.2023 23:58

Bursaspor-Amedspor maçında yeşil-beyazlı tribünlerde açılan "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım pankartları açıldı. Tepki çeken görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri için soruşturma başlatılırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25'inci hafta mücadelesinde Bursaspor'un Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yendiği maça yaşanan olaylar damga vurdu.

PANKARTLAR KRİZ ÇIKARTTI

Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Tepki çeken görseller sonrası maça söz konusu pankartların stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri için soruşturma başlatıldı.

Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlar nedeniyle 4 kişiye gözaltı kararı

PANKARTLARLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Bursaspor-Amed Sportif futbol takımları arasındaki müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. İddialar tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlar nedeniyle 4 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika
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