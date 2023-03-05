TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25'inci hafta mücadelesinde Bursaspor'un Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yendiği maça yaşanan olaylar damga vurdu.
Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Tepki çeken görseller sonrası maça söz konusu pankartların stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri için soruşturma başlatıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Bursaspor-Amed Sportif futbol takımları arasındaki müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. İddialar tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlar nedeniyle 4 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika