Bursaspor Ankara Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Bursaspor deplasmanda oynayacağı Ankara Demirspor maçı öncesi hazırlıklara start verdi.

Bursaspor, ligin 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik heyet ve oyuncular yoğun tempoda çalıştı.

Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Oyuncuların fiziksel hazırlığına odaklanan bu bölümde tempo kontrollü şekilde artırıldı.

Isınma çalışmalarının ardından pas organizasyonlarına geçildi. Takımın saha içi uyumunu artırmayı hedefleyen bu bölümde oyuncuların topa hakimiyeti ön plana çıktı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışmaları yapıldı. Rekabetin yüksek olduğu bu bölümde futbolcuların mücadele isteği dikkat çekti.

Bursaspor, Ankara Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek. - BURSA