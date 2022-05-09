Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

09.05.2022 14:33
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Ümraniyespor galibiyeti sonrası ara vermeden Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor, Ümraniyespor galibiyeti sonrası ara vermeden Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlı takımda oyuncuların moralli oldukları gözlendi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde çift kale maçlar yaptı.

Ümraniyespor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. - BURSA

Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 3 Ümraniyespor: 2 Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 3 Ümraniyespor: 2 Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 Ümraniyespor: 1 (İlk yarı sonucu) Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 Ümraniyespor: 1 (İlk yarı sonucu)

Ümraniyespor, Bandırmaspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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