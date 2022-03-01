Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz'ın babası vefat etti - Son Dakika
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Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz'ın babası vefat etti

01.03.2022 15:26
Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz'ın babası vefat etti

Bursaspor Kulübü'nün yeni Başkanı Ömer Furkan Banaz'ın babası Baki Süha Banaz vefat etti.

Bursaspor Kulübü'nün yeni Başkanı Ömer Furkan Banaz'ın babası Baki Süha Banaz vefat etti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulüp Başkanımız Ömer Furkan Banaz'ın kıymetli babası Baki Süha Banaz'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Banaz ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Merhum Baki Süha Banaz'ın cenazesi 2 Mart 2022 Çarşamba günü (Yarın) ikindi namazını müteakip Ulucamii'nden kaldırılacak ve Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir." - BURSA

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Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz'ın babası vefat etti - Son Dakika
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