Bursaspor Basketbol, Bandırma'ya 89-85 yenilerek ligde 8. kez kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Pizzabulls Bordo Bandırma, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 89-85 mağlup etti. Bursaspor ligde 8. yenilgisini alırken Bandırma 4.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Polat Parlak
Bursaspor Basketbol: Hammonds 28, Ergi Tırpancı, Taylor 16, Washington 2, Brown 13, Moore 7, Cummings 17, Buğra Çal 1, Sajus 1
Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 17, Okben Ulubay, Aldridge 7, Hankins 14, Peterson 26, Perez 13, Kadir Bayram 4, Berk Demir, Toure 4, Jefferson 4
1. Periyot: 13-21
Devre: 37-41
3. Periyot: 59-71
5 faulle çıkanlar: 33.51 Ergi Tırpancı (Bursaspor Basketbol), 37.54 Aldridge, 39.16 Kadir Bayram, 39.49 Gordon (Pizzabulls Bordo Bandırma)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Pizzabulls Bordo Bandırma, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 89-85 yendi.
Bursaspor Basketbol, bu sonuçla ligdeki 8. yenilgisi aldı. Pizzabulls Bordo Bandırma ise 4. galibiyetine imza attı
Karşılaşmanın bitimine 1 dakika 29 saniye kala yaşanan tribün olayları nedeniyle başhakem Yener Yılmaz ve ekibi soyunma odasına gitti.
Yaklaşık 15 dakikalık bekleyiş ardından saha içinde yer alan koltuktaki seyircilerin saha dışına çıkarılmasına kararı verildi. Bunun ardından hakemlerin tekrar sahaya dönmesiyle maç kaldığı yerden devam etti.
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