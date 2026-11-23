Bursaspor'un bu sezon ligde oynadığı 7 iç saha maçını toplam 280 bin 845 kişi tribünden takip etti. Yeşil-beyazlıların maç başına seyirci ortalaması 40 bin 121 oldu.

Bursaspor'un bu sezon sahasında oynadığı 7 lig maçının 5'inde seyirci sayısı 40 bini aştı. En yüksek katılım 41 bin 540 kişiyle Mardin 1969 karşılaşmasında gerçekleşti. Bu maçı 40 bin 850 seyirciyle Iğdır FK, 40 bin 480 seyirciyle Erokspor karşılaşmaları takip etti. İstanbulspor maçını 40 bin 105, Bandırmaspor maçını 40 bin 60, Pendikspor maçını 39 bin 270, Sivasspor maçını ise 38 bin 540 kişi tribünden izledi.

Shakhtar Donetsk ile oynanan ve 36 bin 740 kişinin izlediği hazırlık maçı da dahil edildiğinde, Bursaspor'un sahasındaki 8 karşılaşmanın toplam seyirci sayısı 317 bin 585'e, maç başına ortalaması ise 39 bin 698'e ulaştı.