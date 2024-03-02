Bursaspor, Bucaspor 1928'e 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Bursaspor, Bucaspor 1928'e 2-0 mağlup oldu

Bursaspor, Bucaspor 1928\'e 2-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Bucaspor 1928'e 2-0 mağlup oldu. Maçta Bucaspor 1928'in gollerini Erhan Çelenk ve Yasin Öztekin attı.

02.03.2024 16:03  Güncelleme: 16:06
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Bucaspor 1928'e 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Önder Çalış, Şafak Nalbantoğlu

Bursaspor: Deniz Aydın, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Eren Güler, Çağatay Yılmaz, Abdullah Tazgel, Eren Tunalı, Mustafa Genç (Hasan Sabri Karaca dk. 76), Mehmet Çetin (Berat Altındiş dk. 62), Yusuf Sertkaya, Hamza Baran Arıkan

Bucaspor 1928: Korcan Çelikay, Doğan Can Otman, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Yasin Öztekin dk. 67), Mehmet Sak (Ege Okka dk. 67), Sefa Yılmaz, Emre Nefiz (Osman Işıklı dk. 37), Mehmet Erdem Uğurlu, Emir Bilgin (Sadi Karaduman dk.79), Çağrı Ortakaya, Zeki Yıldırım, Erhan Çelenk (İsmail Haktan Odabaşı dk. 79)

Goller: Erhan Çelenk (dk. 11), Yasin Öztekin (dk. 85) (Bucaspor 1928)

Sarı kartlar: Hamza Baran Arıkan, Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor) - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursaspor, Bucaspor 1928'e 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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