Bursaspor, Bucaspor 1928 maçı için antrenman yaptı - Son Dakika
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Bursaspor, Bucaspor 1928 maçı için antrenman yaptı

Bursaspor, Bucaspor 1928 maçı için antrenman yaptı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında evinde karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas pres oyunları ve dar alan çalışmaları yaptı.

24.02.2024 16:48  Güncelleme: 16:49
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Bursaspor evinde karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı dar alan çalışmaları yaparak tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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