Bursaspor-Bucaspor 1928 Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
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Bursaspor-Bucaspor 1928 Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Bursaspor-Bucaspor 1928 Maçının Biletleri Satışa Çıktı

TFF 2. Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Bucaspor-1928 maçının biletleri bugün satışa çıktı. Bilet fiyatları 50 TL ile 500 TL arasında değişiyor. Maça büyük bir ilgi bekleniyor.

29.02.2024 11:21  Güncelleme: 11:25
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Bursaspor'un sahasında oynayacağı Bucaspor 1928 maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 50 TL ile 500 TL arasında değişiyor.

TFF 2. Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Bucaspor-1928 maçı biletleri bugün saat 11.00'de satışa çıktı. 100. Yıl Atatürk Stadı'nda Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak olan maça yeşil-beyazlı taraftarın büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

50 TL ile 500 TL arasında değişen bilet fiyatları şu şekilde:

"Güney Kale Arkası Tribünü: 50 TL, Doğu Üst Tribünü: 75 TL, Doğu Alt Tribünü: 100 TL, VIP Tribünü: 200 TL, Batı Alt Tribünü: 250 TL, 1963 Tribünü: 500 TL." - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursaspor-Bucaspor 1928 Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
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