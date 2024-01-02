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Bursaspor, Çağatay Yılmaz ve Bilal Güney'i affetti - Son Dakika
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Bursaspor, Çağatay Yılmaz ve Bilal Güney'i affetti

Bursaspor Başkanı Recep Günay, Diyarbekirspor maçı sonrası kadro dışı bıraktıkları Çağatay Yılmaz ve Bilal Güney'i affettiklerini açıkladı. Başkan Günay, futbolcuların cezalarını affettiklerini ve Bursaspor'un satış niyetinde olmadığını belirtti.

Bursaspor, Çağatay Yılmaz ve Bilal Güney\'i affetti
02.01.2024 - 13:35,
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Bursaspor'da Diyarbekirspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan Çağatay Yılmaz ve Bilal Güney affedildi.

Bursaspor Başkanı Recep Günay, Diyarbekirspor maçı sonrası kadro dışı bıraktıkları Çağatay Yılmaz ve Bilal Güney'i affettiklerini söyledi. Başkan Günay, "Kadro dışı bıraktığımız futbolcuların cezalarını affettik. Bursaspor'da satılacak bir futbolcu da yok. Biz satma niyetinde değiliz. Talip çok. Bu da güzel bir şey. Teklif yok desek yalan olur. Yusuf, Yiğit, Çağatay Hepsine var. Ama Bursaspor buradan çıkana kadar satmak yok. Önce Bursaspor" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA
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