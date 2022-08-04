Bursaspor'da kamp çalışmaları yoğunlaştı - Son Dakika
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Bursaspor'da kamp çalışmaları yoğunlaştı

04.08.2022 12:31
Bursaspor'da kamp çalışmaları yoğunlaştı

Bursaspor'da Afyon kampı devam ediyor.

Bursaspor'da Afyon kampı devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım 3. günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Bursaspor, Afyon kampının 3. gününde sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, foam roller, mobilizasyon, core ve denge hareketleriyle devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam: 'Geçmiş dönem alacakları ödendi' Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam: 'Geçmiş dönem alacakları ödendi' Tahsin Tam: 'Pandemi jenerasyonundayız' Tahsin Tam: 'Pandemi jenerasyonundayız'
Kaynak: İHA

Bursaspor, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da kamp çalışmaları yoğunlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'da kamp çalışmaları yoğunlaştı - Son Dakika
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