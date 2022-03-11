Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

11.03.2022 13:12
Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor ara vermeden Balıkesirspor maçı hazırlıklarına startı verdi.

Bursaspor ara vermeden Balıkesirspor maçı hazırlıklarına startı verdi. Yeşil-beyazlı takım karlar altında çalışmasını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'ndayaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Topla birlikte ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı. Dün oynanan Eyüpspormaçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

YORUMLAR
500
Erteleme maçında Eyüpspor, Bursaspor'u 3 - 0'la geçti Erteleme maçında Eyüpspor, Bursaspor'u 3 - 0'la geçti Mustafa Er: 'Son derece üzgünüz, buraya puanlar almaya geldik' Mustafa Er: 'Son derece üzgünüz, buraya puanlar almaya geldik'

İbrahim Yazıcı, Balıkesirspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika


Son Dakika
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 13:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement