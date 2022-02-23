Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı

23.02.2022 19:05
Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1. Lig'de bu haftayı bay geçecek olan Bursaspor, iki günlük iznin ardından Boluspor maçı hazırlıklarına startı verdi.

Spor Toto 1. Lig'de bu haftayı bay geçecek olan Bursaspor, iki günlük iznin ardından Boluspor maçı hazırlıklarına startı verdi. Sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Massimo Bruno halen çalışmalarda yer almazken, Elton Acolatse takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman farklı istasyonlarda yapılan çalışmalar ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı. Akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcuların yanı sıra tedavisine devam edilen Massimo Bruno katılmadı. Sakatlığı bulunan Elton Acoletse ise takımdan ayrı çalıştı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı

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Boluspor, galibiyet serisini sürdürmenin peşinde Boluspor, galibiyet serisini sürdürmenin peşinde

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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