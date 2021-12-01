Bursaspor'da Burak Altıparmak takıma geri dönüyor
01.12.2021 11:39
Bursaspor'un daha önce karşılıklı olarak sözleşmesini feshetme kararı aldığı Burak Altıparmak'la tekrar görüşülüp takıma dönmesi konusunda anlaşıldı.
Bursaspor'un daha önce karşılıklı olarak sözleşmesini feshetme kararı aldığı Burak Altıparmak'la tekrar görüşülüp takıma dönmesi konusunda anlaşıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da dikkat çeken Burak Altıparmak gelişmesi yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce sözleşmesini feshetme kararı aldığı tecrübeli futbolcuyla tekrar anlaşarak takıma dönmesini sağladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Burak Altıparmak ile Genel Menajerimiz Uygar Külhaşoğlu ile yaptığı toplantılar sonucunda daha önce karşılıklı anlaşılarak fesih kararı alınan Burak Altıparmak'ın takımımıza geri dönmesi kararlaştırılmıştır." - BURSA
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