Bursaspor'da Iheanacho 6 maçta attığı 8 golle ligin gol kralı oldu - Son Dakika
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Bursaspor'da Iheanacho 6 maçta attığı 8 golle ligin gol kralı oldu

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, sezonun ilk 6 maçının tamamında gol atarak 8 gole ulaştı ve ligin en golcü oyuncusu konumuna yükseldi. Yeşil-beyazlılar, bu performansla 5 galibiyet ve 15 puanla 2. sırada yer alırken, Iheanacho'nun golleri takımın yeniden Süper Lig hedefine önemli katkı sağlıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un forveti Kelechi Iheanacho, 6 maçta attığı 8 golle ön plana çıkıyor.

Türk futbol tarihinde Süper Lig'de 2009-10 sezonunda kazandığı şampiyonlukla önemli başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, kötü günleri geride bırakmayı hedefliyor.

Zor dönemlerden geçen ve 3. Lig'e kadar düşen yeşil-beyazlılar, bu sezon yükseldikleri Trendyol 1. Lig'de de hedefe ulaşarak yeniden Süper Lig'e çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden yeşil-beyazlılar, sezondaki 6 maçın 5'ini kazanmayı başardı.

Ligdeki tek mağlubiyetini deplasmanda Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'e karşı 2-1'lik skorla alan yeşil-beyazlılar, 15 puanla 2. sırada yer alıyor.

Bursa temsilcisi, bu sezon 6 maçta rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

Iheanacho 6 maçı da boş geçmedi

Yeşil-beyazlı ekibin 6. haftanın sonunda en çok dikkati çeken oyuncusu 29 yaşındaki Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho, bütün maçlarda gol atma sevinci yaşadı.

Tüm lig maçlarında tabelayı değiştirmeyi başaran Iheanacho, 8 kez topu ağlarla buluşturdu.

Nijeryalı forvet, sezonun ilk haftasında 2-0 kazanılan Bodrum FK maçında ilk golü, ikinci haftasında 1-0 kazanılan Alagöz Holding Iğdır FK maçında skoru belirleyen golü, 2-1 kaybedilen Fatih Karagümrük maçında ise takımının tek golünü attı.

Yeşil-beyazlılar, 4. haftadaki Kayserispor ve 6. haftada Manisa FK deplasmanlarında 1-0 geriye düşse de bu maçlardan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Bursa temsilcisinin bu galibiyetlerinde önemli rol oynayan Iheanacho, Manisa FK maçında 2 golü de atarken Kayserispor müsabakasında ilk golü kaydetti.

Iheanacho, takımının 4-0 kazandığı İstanbulspor maçında ise 2 gol atma sevinci yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunan Nijeryalı golcüyü, Sivasspor'dan Rey Manaj 6 golle takip ediyor.

Kaynak: AA

Bursaspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da Iheanacho 6 maçta attığı 8 golle ligin gol kralı oldu - Son Dakika

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