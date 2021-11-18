Bursaspor'da kombine satışı yarın saat 16.16'da sona eriyor

Bursaspor Kulübü, kombine satışı ile ilgili açıklamada bulundu. Yeşil-beyazlılarda kombine bilet satışı yarın saat 16.16'da sona eriyor.

Bursaspor internet sitesinden yaptığı açıklamada yarın saat 16.16'da kombine satışlarının sona ereceğini açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklama şu şekilde: "Kombine satışlarımız 19 Kasım 2021 (yarın) saat 16.16 itibariyle sona erecektir. Kendilerine kulübümüz tarafından dönüş yapılıp ulaşılamayan (TC Kimlik No, HES Kodu hatalı, Passolig vize süresi biten) taraftarlarımızın bilgilerini bskombinebilgi@gmail.com adresine göndermelerini önemle rica ederiz." - BURSA