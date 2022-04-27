Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında karşılaşacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres ile devam etti. Ardından şut ve savunma istasyonları yapan yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA