Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları sürüyor

27.04.2022 19:10
Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında karşılaşacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında karşılaşacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres ile devam etti. Ardından şut ve savunma istasyonları yapan yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları sürüyor

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Manisa FK, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Manisa FK, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Manisa FK fırsatı kaçırdı Manisa FK fırsatı kaçırdı

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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