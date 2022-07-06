Bursaspor'da Ramazan Keskin sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Bursaspor'da Ramazan Keskin sözleşmesini feshetti

06.07.2022 16:09
Bursaspor'da Ramazan Keskin sözleşmesini feshetti

Sözleşmesini tek taraflı fesheden Ramazan Keskin'le alakalı Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, "Bursaspor maalesef klasman düşmüştür.

Sözleşmesini tek taraflı fesheden Ramazan Keskin'le alakalı Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, "Bursaspor maalesef klasman düşmüştür. Hem tecrübeli hem de bazı genç oyuncularımız gitmek istiyor. Ramazan'ın böylesine zor bir zamanda takımda kalmasını beklerdim" dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Ramazan Keskin'in sözleşmesini feshetmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Bursaspor sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Tecrübeli ve genç futbolcularla da sıkıntılar yaşıyor. Klasman düşüşü ile karşı karşıya Bursaspor. Bu sezon maalesef 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Bu konulara eleştirsel yaklaşmayı arzu etmiyorum. Ramazan nazarında şunu söylenilirim ki, altyapımızdan çıkmış ve belli süreler almış kardeşimizin bu zorlu süreçte yanımızda olmasını beklerdik. Bizim elimize ulaşmış tebligat ulaşmış durumda. Biz de Bursaspor menfaatleri doğrultusunda ilerleyeceğiz. Alacakla alakalı bir sıkıntısı yoktu. Bursaspor'un Ramazan'a 1 kuruş borcu yoktu. Sorunumuz parasal değil. Biz takipte kalacağız. Doğrudan bir iletişim de kuramadık kendisiyle. Menajeriyle irtibatımız devam ediyor." - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da Ramazan Keskin sözleşmesini feshetti - Son Dakika

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