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Bursaspor, Samsun'a hareket etti! - Son Dakika

Bursaspor, Samsun'a hareket etti!

10.02.2022 13:38
Bursaspor, Samsun'a hareket etti!

Sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, yarın oynanacak kritik maç için bugün Samsun'a hareket etti.

Sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, yarın oynanacak kritik maç için bugün Samsun'a hareket etti.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Samsun'a hareket etti. Yeşil-beyazlı takım sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlamıştı. Bursaspor kafilesi, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden önce takım otobüsüyle İstanbul'a oradan da uçakla Samsun'a geçecek. Yeşil-beyazlılar, maç saatini beklemeye geçti. - BURSA

Bursaspor, Samsun'a hareket etti!
Bursaspor, Samsun'a hareket etti!
Bursaspor, Samsun'a hareket etti!
Bursaspor, Samsun'a hareket etti!
Bursaspor, Samsun'a hareket etti!

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İbrahim Yazıcı, Samsunspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Samsun'a hareket etti! - Son Dakika Spor


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