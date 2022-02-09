Üye Girişi
Bursaspor'da Thievy Bifouma'nın lisansı çıktı - Son Dakika

Bursaspor'da Thievy Bifouma'nın lisansı çıktı

09.02.2022 23:33
Bursaspor'da Thievy Bifouma'nın lisansı çıktı

Bursaspor'un yeni transferi Thievy Bifouma'nın lisansı an itibariyle çıktı.

Bursaspor'un yeni transferi Thievy Bifouma'nın lisansı an itibariyle çıktı. Tecrübeli futbolcu Samsunspor maçında oynayabilecek.

Bursaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Thievy Bifouma'nın lisansı çıktı. Yeşil-beyazlı kulüp FIFA'nın izin belgesini beklediği oyuncunun tüm evraklarını TFF'ye iletmiş ve süreci beklemişti. Bifouma'nın lisansı da federasyonun internet sitesinde an itibariyle çıktı. Bursaspor'un cuma akşamı Samsunspor'la oynayacağı maçta Teknik Direktör Tamer Tuna'nın şans vermesi halinde Thievy Bifouma forma giyebilecek. - BURSA

YORUMLAR
500

Samsunspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Thievy Bifouma'nın lisansı çıktı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:14 Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vurmuştu! O CHP'li Başkan tutuklandı
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 23:44:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bursaspor'da Thievy Bifouma'nın lisansı çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement