Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

03.05.2022 20:08
Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da bir günlük bayram izninin ardından Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı.

Bursaspor'da bir günlük bayram izninin ardından Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı. Yeşil-beyazlı futbolcuların, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden yapılan antrenmandaki hırslı görüntüsü teknik heyeti de memnun etti.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maçlar yaptı. Manisa FK maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

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İbrahim Yazıcı, Ümraniyespor, Bursaspor, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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