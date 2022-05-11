Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor

11.05.2022 19:35
Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maçlar yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

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Ümraniyespor, Bandırmaspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika


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