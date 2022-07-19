Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

19.07.2022 11:39
Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Bursasporlu futbolcular bugünkü çalışmada foam roller, mobilizasyon, core ve denge hareketleri yaptı.

Bursasporlu futbolcular bugünkü çalışmada foam roller, mobilizasyon, core ve denge hareketleri yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman foam roller, mobilizasyon, core ve denge hareketleriyle tamamlandı.

Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

(Barış Yalım - İHA)

YORUMLAR
500
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor STEGERSBACH - Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor STEGERSBACH - Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:55 Selçuk Ural, "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş
11:55 Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi
11:54 Trafik kazası geçiren DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, yaşamını yitirdi
11:47 Şile'de limandan düşen lüks cipteki felçli iş adamı hayatını kaybetti
11:46 Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor
11:35 Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum
11:14 Bakan Hulusi Akar, ABD'nin şartlı F-16 satışı tasarısına tepki gösterdi: Ortalığı karıştırıyorlar, ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz
11:04 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor
11:01 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Yumurta fiyatlarına da zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 12:09:26. #1.12#
SON DAKİKA: Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement