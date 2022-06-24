Bursaspor Kulübü, anlamlı bir organizasyona imza attı. Yeni formaların tanıtıldığı 'Yadigar' filminde kullanılan Onur Zerey forması Zerey ailesine hediye edildi. Geçtiğimiz günlerde vefat eden tribünlerin sevilen ismi Onur Zerey yine unutulmamış oldu. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Yadigar filmimizde kullandığımız Onur Zerey formasını Zerey ailesine hediye ettik" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bursaspor'dan anlamlı hareket - Son Dakika

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