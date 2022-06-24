Bursaspor'dan anlamlı hareket - Son Dakika
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Bursaspor'dan anlamlı hareket

24.06.2022 17:47
Bursaspor'dan anlamlı hareket

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz aylarda vefat eden tribünlerin sevilen ismi Onur Zerey'in ailesine 'Yadigar' filminde kullanılan formayı hediye etti.

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz aylarda vefat eden tribünlerin sevilen ismi Onur Zerey'in ailesine 'Yadigar' filminde kullanılan formayı hediye etti.

Bursaspor Kulübü, anlamlı bir organizasyona imza attı. Yeni formaların tanıtıldığı 'Yadigar' filminde kullanılan Onur Zerey forması Zerey ailesine hediye edildi. Geçtiğimiz günlerde vefat eden tribünlerin sevilen ismi Onur Zerey yine unutulmamış oldu. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Yadigar filmimizde kullandığımız Onur Zerey formasını Zerey ailesine hediye ettik" ifadelerine yer verildi. - BURSA

YORUMLAR
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Bursaspor 710 adet forma sattı Bursaspor 710 adet forma sattı Bursaspor'un en değerli futbolcusu Tuğbey Akgün! Bursaspor'un en değerli futbolcusu Tuğbey Akgün!
Kaynak: İHA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'dan anlamlı hareket - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'dan anlamlı hareket - Son Dakika
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