Bursaspor'dan ayrılan Mehmet Erdem Uğurlu, Iğdır FK ile anlaştı - Son Dakika
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Bursaspor'dan ayrılan Mehmet Erdem Uğurlu, Iğdır FK ile anlaştı

25.06.2022 00:23
Bursaspor'dan ayrılan Mehmet Erdem Uğurlu, Iğdır FK ile anlaştı

Bursaspor'la olan sözleşmesi önümüzdeki hafta sona erecek olan Mehmet Erdem Uğurlu, Iğdır Fk ile anlaştı.

Bursaspor'la olan sözleşmesi önümüzdeki hafta sona erecek olan Mehmet Erdem Uğurlu, Iğdır Fk ile anlaştı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da ayrılıklar devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımdaki sözleşmesi önümüzdeki hafta sona erecek olan Mehmet Erdem Uğurlu, Iğdır FK ile anlaştı. Bursaspor'un transfer tahtası açmadan yola devam edebileceği futbolcular arasında yer alan 34 yaşındaki futbolcu ile görüşülmüş ancak anlaşmaya varılamamıştı. Iğdır FK'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor'dan Mehmet Erdem Uğurlu, yeşil-beyazlı forma için mücadele verecek. Futbolcumuz Mehmet Erdem Uğurlu'ya başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Erdem, Bursaspor, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'dan ayrılan Mehmet Erdem Uğurlu, Iğdır FK ile anlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'dan ayrılan Mehmet Erdem Uğurlu, Iğdır FK ile anlaştı - Son Dakika
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