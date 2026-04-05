Bursaspor'dan Eskişehirspor'a Destek

05.04.2026 17:07
Bursaspor taraftarları, Eskişehirspor'un Kütahyaspor ile oynadığı maçada kardeşlik için destek verdi.

Bursaspor taraftarı, Kütahyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkan Eskişehirspor'a destek vermek için Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yerini aldı.

TFF 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eskişehirspor'un Kütahya ekibiyle oynayacağı kritik maç öncesinde, tribünlerde anlamlı bir dostluk görüntüsü yaşandı. Bursa'dan Eskişehir'e gelen Bursaspor taraftarları, "Anadolu kardeşliği" vurgusu yaparak Eskişehirspor'a destek verdi. İki köklü camianın taraftarları arasındaki dostluk bağları, stadyum çevresinde renkli görüntüler oluşturdu.

"Ne Eskişehir bize deplasman, ne de Bursa Eskişehir'e"

Eskişehirspor - Kütahyaspor müsabakasını izlemek için Bursa'dan şahsi araçlarıyla kente gelen taraftarlar, Eskişehirspor'u kendi takımları gibi desteklediklerini belirtti. Bursalı taraftar Hasan Karataş, Eskişehir'de kendilerini deplasmanda değil, evlerinde gibi hissettiklerini ifade ederek iki takımın da en kısa sürede hak ettikleri Süper Lig'e dönmesi temennisinde bulundu. Maç öncesi duygularını paylaşan Karataş, dostluk mesajları vererek, "İsmim Hasan Karataş, Bursa'da ikamet ediyorum. Dostumuz olan Eskişehir takımına destek amaçlı Bursa'dan geldik. İnşallah iki takım olarak, dostlukla Bursa ve Eskişehir, Anadolu takımı olarak el ele Süper Lig'e çıkmak dileğiyle buradayız. Bursa'dan gelen başka gruplar da oldu, herkes şahsi imkanlarıyla buraya akın etti. Bizim için ne Eskişehir bir deplasman ne de Bursa Eskişehirliler için bir deplasman. Kendi kentimizde nasıl rahat gezebiliyorsak, burada da aynı şekildeyiz. Eskişehirli kardeşlerimize bizleri ev sahibi gibi hissettirdikleri için canıgönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

"Tek duamız 2-0 olsun, bizim olsun"

Maçın skoruna dair iddialı ve umutlu konuşan Karataş, Eskişehirspor'un galibiyetinden şüphe duymadığını belirterek, "Yener mi yenmez mi kelimesini kullanmak bile eksik kalır; Eskişehirspor direkt yensin, yenecektir. Tek duamız 2-0 olsun, bizim olsun. Eskişehirspor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehirspor, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
