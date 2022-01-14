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Son dakika! Bursaspor, İsmail Çokçalış'ı transfer eden Adana Demirspor'u mahkemeye verecek - Son Dakika

Son dakika! Bursaspor, İsmail Çokçalış'ı transfer eden Adana Demirspor'u mahkemeye verecek

14.01.2022 23:55
Son dakika! Bursaspor, İsmail Çokçalış'ı transfer eden Adana Demirspor'u mahkemeye verecek

Son dakika spor haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, İsmail Çokçalış'ın Adana Demirspor Kulübüyle sözleşme imzalamasının usulüne uygun yürütülmediği iddiasıyla yasal yollara başvuracağını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, İsmail Çokçalış'ın Adana Demirspor Kulübüyle sözleşme imzalamasının usulüne uygun yürütülmediği iddiasıyla yasal yollara başvuracağını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "12 yaşında girdiği altyapımızda yetişerek A takımımıza yükselmiş, Ümit Milli Takımı'mızda yer almış profesyonel futbolcu İsmail Çokçalış'ın Adana Demirspor Kulübü ile sözleşme imzalamış olduğunu internet siteleri ve sosyal medya haberlerinden öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Profesyonel futbolcunun "Beni bugünlere getirmiş camiamdan borcumu ödemeden asla ayrılmayacağım. Kulüp menfaatlerine olan tüm görüşmeleri, transferimi istekli kulüplerle yürütebilirsiniz." içerikli düşüncesini defalarca yönetime deklare ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz de birçok Süper Lig kulübüyle transfer görüşmesi yürütmüş, son olarak bir Süper Lig kulübüyle anlaşmıştır. Ancak bu aşamadan sonra oyuncu kulübümüzle irtibatını kesmiştir. Şu anda sözleşme imzalamış olduğu kulüple kulübümüzün herhangi bir görüşmesi, dolayısıyla anlaşması olmamıştır. Yine oyuncumuzun kulübümüzle mevcut sözleşmesindeki feshi de yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmemiştir. Bu aşamada gerek oyuncunun gerekse Adana Demirspor Kulübü'nün hiçbir harici görüşme ve anlaşma talebini kabul etmeyeceğiz. Söz konusu olay yönetim kurulumuzca çok detaylı olarak değerlendirilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda da öncelikle kulüp manevi şahsiyetinin korunması amaçlı tüm yasal yollara başvurulacaktır."

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Adana Demirspor, Spor Toto, Bursaspor, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! Bursaspor, İsmail Çokçalış'ı transfer eden Adana Demirspor'u mahkemeye verecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika! Bursaspor, İsmail Çokçalış'ı transfer eden Adana Demirspor'u mahkemeye verecek - Son Dakika
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