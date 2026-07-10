Bursaspor'dan Şampiyonluk İddiası

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Oğuzhan Kutlucan, Trendyol 1. Lig'de yeni sezonda şampiyon olacaklarını iddia etti.

Kutlucan, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun bir aranın ardından 1. Lig'e dönen Bursaspor'un güzel bir ivme yakaladığını aktaran Kutlucan, "Uzun zamandır beklediğimiz bir ivmeyi yakaladık. İlk maçımızı deplasmanda Bodrum FK ile yapacağız. İnşallah Türk futbolunun kalitesini artıracak güzel bir sezon olur. Sakatlıklardan uzak güzel bir lig bekliyoruz." diye konuştu.

Yeni sezonda 1. Lig'de önemli bir rekabetin yaşanacağını belirten yeşil-beyazlı kulübün ikinci başkanı, "Enes Çelik başkanımızın önderliğinde geldiğimiz ilk günden beri en büyük destekçimiz taraftarımız. Taraftarımızın arkamızda olduğunu hissediyoruz. Biz de onlara layık olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tatlı bir rekabet olacağını düşünüyorum. İnşallah biz şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.