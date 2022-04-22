Bursaspor, Denizlispor'u konuk ediyor - Son Dakika
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Bursaspor, Denizlispor'u konuk ediyor

22.04.2022 13:55
Bursaspor, Denizlispor'u konuk ediyor

Ligde kalabilme umutlarını sürdürmek için kalan maçlarını kazanmak zorunda olan Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında yarın akşam Denizlispor'u ağırlıyor.

Ligde kalabilme umutlarını sürdürmek için kalan maçlarını kazanmak zorunda olan Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında yarın akşam Denizlispor'u ağırlıyor. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele 20.30'da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bursaspor, yarın akşam Denizlispor'u konuk edecek. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yöneyecek. Karaoğlan'ın yardımcılığını Cemil Tunç ve Erkan Akbulut yapacak. Dördüncü hakem ise Bayram Başkan olacak.

Son iki maçından 1 puan çıkartan Bursaspor'un ligde kalma umutlarını son haftalara taşıması için kazanması gerekiyor. Son 6 maçının 5'ini kazanan Denizlispor ise ateş hattından iyice uzaklaşmayı planlıyor. 32 puanı bulunan Bursaspor 18. sırada yer alırken, Denizlispor 39 puanla 12. basamakta bulunuyor. - BURSA

Bursaspor, Denizlispor'u konuk ediyor
Bursaspor, Denizlispor'u konuk ediyor

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Denizlispor, Karaoğlan, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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