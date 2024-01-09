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Bursaspor Divan Başkanı: Başkan adayları yarın listelerini teslim etmelidir - Son Dakika
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Bursaspor Divan Başkanı: Başkan adayları yarın listelerini teslim etmelidir

Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, Bursaspor Kulübü'nün yapacağı Olağanüstü Seçimli - İdari ve Mali Genel Kurul için başkan adaylarının yarın saat 14.00 ile 16.00 arasında aday listelerini teslim etmeleri gerektiğini belirtti. Aday listeleri, Divan Başkanlığı'na sunulacak ve Üye Sicil Kurulu tarafından incelenecek.

Bursaspor Divan Başkanı: Başkan adayları yarın listelerini teslim etmelidir
09.01.2024 - 18:27,  Güncelleme: 18:28
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Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, başkan adaylarının yarın saat 14.00 ile 16.00 arasında listelerini teslim etmeleri gerektiğini ifade etti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada Divan Başkanı Galip Sakder'in sözlerine yer verildi. Sakder, şunları söyledi: "Kulübümüzün 13-20 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek "Olağanüstü Seçimli - İdari ve Mali Genel Kurulu" için aday listeleri 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Divan Başkanlığı'na sunulacak; Üye Sicil Kurulu incelemesi ile kesinlik kazanacaktır. Başkan Adayları 9 kişilik Yönetim Kurulu Aday Listesini kendileri dışında 8 Asıl ve 8 Yedek üye şeklinde hazırlayacak ve listelerindeki isimleri Adli Sicil arşiv kaydı beraberinde ıslak imzalı olarak teslim edeceklerdir. Bağımsız aday olması halinde ise Denetim Kurulu ve Hukuk Kurulu birleşik listesi ise 3'er Asıl 3'er Yedek üye şeklinde çarşaf liste olarak sunulacaktır. Genel Kurul'un camiamız için hayırlı olmasını dileriz." - BURSA

Kaynak: İHA
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