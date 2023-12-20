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Diyarbekirspor, Kırmızı Kartların Gölgesinde Bursaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Diyarbekirspor, Kırmızı Kartların Gölgesinde Bursaspor'u 2-0 Yendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Bursaspor, Diyarbekirspor'u Yasin Dülgen ve Bünyamin Yürür'ün attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Maçın son dakikalarında ise 5 oyuncu kırmızı kart gördü.

Diyarbekirspor, Kırmızı Kartların Gölgesinde Bursaspor\'u 2-0 Yendi
20.12.2023 - 16:30,
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Bursaspor, Diyarbekirspor'u konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip Yasin Dülgen ve Bünyamin Yürür'ün ayağından bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Maçın son dakikalarında ise ortalık karıştı. Tam 5 isim kırmızı kart gördü.

Hakemler: Burak Taşkınsoy, Efe Kurtuluş, Sabri Üstünel

Bursaspor: Deniz Aydın, Hamza Baran Arıkan (Eren Güler dk. 76), Yiğit Fidan, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç (Mustafa Genç dk. 46), Emre Tepegöz (Enes Gökhan dk. 67), Ömer Turan Görgüç (Enes Solakoğulları dk. 46), Yusuf Sertkaya (Barış Dalkıran dk. 46), Bilal Güney, Berat Altındiş, Çağatay Yılmaz

Diyarbekirspor: Mehmet Cinpir, Hasan Hüseyin Acar, Bünyamin Balat (Bünyamin Yürür dk. 67), Serhat Enes Çalışkan, Savaş Polat, Yusuf Yalçın Arslan, İsmail Konuk, Azad Filiz (Cem Çelik dk. 90), Yasin Dülgen, Burak Asan, Arda Okan Kurtulan (Berkay Ceylan dk. 84)

Goller: Yasin Dülgen (dk. 25), Bünyamin Yürür (dk. 82) (Diyarbekirspor)

Kırmızı kartlar: Serhat Çalışkan (dk. 90+5), Cem Celik (dk. 90+5), Bünyamin Yürür (dk. 90+5) (Diyarbekirspor), Çağatay Yılmaz (dk. 90+1), Bilal Güney (dk. 90+5) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Serhat Enes Çalışan, Bünyamin Yürür (Diyarbekirspor), Yiğit Fidan, Berat Altındiş (Bursaspor) - BURSA

Kaynak: İHA
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