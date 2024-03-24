Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, Jordan Floyd ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Spor

Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, Jordan Floyd ile Yollarını Ayırdı

Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, Jordan Floyd ile Yollarını Ayırdı

Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Floyd ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Floyd'a takıma yaptığı katkılar için teşekkür edildi ve bundan sonraki spor yaşamında başarılar dilediği belirtildi.

24.03.2024 15:59
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Bursa spor Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Floyd ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın ABD'li oyuncusu Jordan Floyd ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Floyd'a takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşamında başarılar dileriz" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, Jordan Floyd ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika

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