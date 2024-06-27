Bursaspor, Hamza Gür ile prensip anlaşmasına vardı

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TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, forvet transferi gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım Hamza Gür'le prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, bu sezonki beşinci transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım son olarak Ankaraspor'da forma giyen Hamza Gür'le prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hamza Gür ile prensip anlaşmasına varmıştır" - BURSA