Bursaspor, Hamza Gür ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika
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Spor

Bursaspor, Hamza Gür ile prensip anlaşmasına vardı

TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, forvet transferi gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım, Ankaraspor'da forma giyen Hamza Gür'le prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

27.06.2024 20:55
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TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, forvet transferi gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım Hamza Gür'le prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, bu sezonki beşinci transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım son olarak Ankaraspor'da forma giyen Hamza Gür'le prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hamza Gür ile prensip anlaşmasına varmıştır" - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor, Hamza Gür ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika

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